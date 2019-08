CLUBNIEUWS. KV Kortrijk, Cercle en STVV slaan toe op transfermarkt, Club Brugge heeft oplossing voor overbodige doelman

KV Kortrijk, Cercle Brugge en STVV hebben allemaal toegeslagen op de transfermarkt, terwijl Club Brugge een oplossing heeft gevonden voor zijn overbodige doelman Karlo Letica. Al het clubnieuws van de dag.

CLUB BRUGGE. Overbodige Letica op huurbasis naar Serie A

Club Brugge heeft een oplossing gevonden voor Karlo Letica. De Kroatische doelman wordt voor een jaar verhuurd aan SPAL, een club uit de Italiaanse Serie A. Letica was twaalf maanden geleden nog eerste doelman, maar verloor die status later aan Ethan Horvath en was door de komst van Simon Mignolet overbodig geworden.

De 22-jarige doelman heeft bij Club nog een contract tot 2022. Hij werd vorig jaar aangeworven op voorspraak van Tomislav Rogic, de toenmalige Kroatische keeperstrainer van blauw-zwart.

KV KORTRIJK. Selemani met wet van 78 naar Kortrijk, ook nieuwe keeper en spits

Ze hebben dezer dagen de wind mee bij KV Kortrijk. 7 op 12, een vol stadion, de zege tegen Anderlecht, een contractverlenging voor Lepoint en Mboyo en gisteren werden ook nog drie transfers afgerond met de komst van flankaanvaller Faïz Selemani (26) van Union, de Slovaakse doelman Adam Jakubech (22) en de Schotse spits Fraser Hornby (19).

De transfers van Selemani kan wel nog ophef veroorzaken. Volgens RTBF gebruikte de Fransman de wet van ’78 om te vertrekken bij Union. Daarbij verbreekt een speler eenzijdig zijn contract door een vergoeding te betalen, maar in België bestaat er een gentlemen’s agreement om die spelers dan niet aan te werven. De rechtsbuiten was een van de smaakmakers bij Union, maar werd vorige week in de B-kern gezet.

Jakubech is Slovaakse interna­tional, was tweede keeper bij Lille en moet de concurrentie aangaan met Bruzzese. Hornby wordt voor één seizoen gehuurd van Everton.

KV OOSTENDE. D’Haese sukkelt met dijblessure

Robbie D’Haese was er zondag niet bij door een lichte contractuur aan de dij. In de transferdossiers van Fernando Canesin en Nicolas Lombaerts komt er “enige beweging, maar geen vergevorderde onderhandelingen”. CEO Patrick Orlans verzorgt op 21 augustus een optreden met Franse chansons in Nano Bar, een zomerse loungebar nabij het kursaal aan de Westhelling 12 in Oostende.

KV KORTRIJK. Lepoint herneemt deze week

Gisteren speelden de beloften tegen Eupen. Omdat de match op kunstgras werd gespeeld, was het nog te vroeg voor Stojanovic. Lepoint herneemt deze week. De spelers kregen zondag vrij, gisteren was er alweer training. Men blijft werk maken van de komst van een keeper en een spits. Op de sociale media werd een filmpje Anders bekeken verspreid na de match tegen Anderlecht.

CERCLE BRUGGE. Middenvelder en spits op komst

In de namiddag trainde Godfred Donsah (23) mee. Zijn verblijfsvergunning is in orde en Donsah, een defensieve middenvelder, is speelgerechtigd tegen Waasland-Beveren. Hij komt over van Bologna en wordt gehuurd met een aankoopoptie. Er is ook een nieuwe aanvaller. De 22-jarige Fransman Alimami Gory tekende voor vier seizoenen. Hij speelde 81 matchen voor Le Havre en scoorde 16 keer.

AA GENT. Beloften openen met overwinning

Vlotte zege voor de beloften, die ook konden rekenen op De Busser, Smith en Dompé. In een evenwichtige eerste helft opende Diedhiou de score en even later zette Banse een strafschop om. STVV milderde in het slotkwartier nog tot 2-1, maar Al Masude besliste de partij met een droge knal (3-1). Invaller Jalloh dreef met twee doelpunten de score op alvorens Dompé de eindstand vastlegde (6-1).

WAASLAND-BEVEREN. Oefenwedstrijd tegen Westerlo

Vandaag speelt een selectie van de Waaslanders een oefenwedstrijd tegen Westerlo. Volgende spelers werden geselecteerd: Debaty, Van Hove, Moren, Gamboa, Foulon, Bizimana, Jubitana, Keita, Heymans, Dierckx, Milosevic, Din Sula en Agyepong, Met Omeru werd er ook een tester in de selectie opgenomen. De beloften speelden gisteren hun eerste wedstrijd op het veld van Charleroi.

KRC GENK. Stadion wordt verbouwd voor Champions League

De Luminus Arena moet aangepast worden aan de noden van de Champions League. De eerste verdieping van het hoofdgebouw wordt voor elke wedstrijd omgebouwd tot een Champions Club, die door UEFA wordt uitgebaat. Maar vooral de vierde etage krijgt een make-over. Daar wordt een nieuwe perstribune met 160 tot 180 zitjes uitgebouwd.

KV MECHELEN. Scan Bijker met dag uitgesteld

De scan die Bijker laat nemen voor zijn hamstringblessure werd uitgesteld naar vandaag. Engvall (scheur mediale band knie) en Van Damme (spierscheur quadriceps) werken nog individueel. Of ze de verplaatsing naar Oostende halen, moet nog blijken. Swinkels kreeg tegen Cercle een trap op zijn geteisterde teen. Als de verdediger vandaag pijnvrij in zijn schoenen kan, traint hij mee.

STVV. Ito en Lucas tekenen present

Vandaag en morgen ondergaan de Japanner Tatsuya Ito en de Braziliaan Jhonny Lucas hun medische testen. Brys zou tegen het einde van de week kunnen rekenen op twee extra mankrachten, een flankaanvaller en een centrale middenvelder. Ook Eduardo Gabriel dos Santos Bauermann – voetbalnaam Eduardo (23) – zou op weg zijn naar STVV. De Braziliaan is een stevige bink van 1,87 meter groot.