Tv-zender beboet voor uitzending beelden terreuraanslagen Christchurch

De Nieuw-Zeelandse zender Sky TV heeft een boete gekregen omdat het een aantal beelden had uitgezonden uit de livestream van de vermoedelijke dader van de terreuraanslagen in Christchurch. De Nieuw-Zeelandse mediawaakhond BSA heeft een boete van 4.000 Nieuw-Zeelandse dollar (2.318 euro) opgelegd. Bij de aanslagen op twee moskeeën op 15 maart zijn 51 mensen om het leven gekomen.

“Hoewel de uitzending in haar geheel nieuwswaardig was en een hoog niveau van maatschappelijk belang had, bevatten de clips zelf verontrustende gewelddadige inhoud, die het potentieel had om ernstig leed te veroorzaken bij het publiek, en vooral bij de familie en vrienden van de slachtoffers en de bredere moslimgemeenschap in Nieuw-Zeeland”, aldus de BSA. Volgens de autoriteit bestond ook het risico dat de beelden de vermoedelijke aanvaller verheerlijkten en zijn boodschappen aanbevolen. De beelden mochten niet zijn uitgezonden, aldus nog de waakhond.

De bewuste beelden waren eigenlijk een heruitzending van een 24 uursuitzending van Sky News Australia, een apart bedrijf van tv-platform Sky New Zealand. Een dag na de aanslagen, had Sky New Zealand op Twitter gezegd dat het Australische kanaal niet langer op het platform was te zien, door de verdriet veroorzakende beelden.

Vier dagen na de schietpartijen waren de beelden van de schutter als “ongewenst” bestempeld, wat betekent dat ze niet mogen worden uitgezonden of gedeeld.