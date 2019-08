Tiki-taka in... de Nederlandse Eredivisie: RKC Waalwijk doet zelfs FC Barcelona verbleken met héérlijk doelpunt

Het werd één van dé voetbalbegrippen door toedoen van Pep Guardiola, Lionel Messi en FC Barcelona. We hebben het natuurlijk over tiki-taka. Dat fluweel ogende voetbal zien we al lang niet meer exclusief in Catalonië, zelfs in de Nederlandse Eredivisie doen ze er aan mee. In een 3-3-gelijkspel tegen FC Twente scoorde RKC Waalwijk een wel héél lekker doelpunt. Op z'n Barcelona's dus.

Het doelpunt: