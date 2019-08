Michy Batshuayi moet matchritme op doen bij de beloften van Chelsea en scoort twee keer (en hoe!)

Het is voorlopig niet de zomer van Michy Batshuayi. Geen transfer, geen uitleenbeurt en niet in de selectie bij Chelsea. 'Batsman' werd door coach Frank Lampard opgedragen om maandagavond mee te spelen met de beloften van de Blues. Kwestie van matchritme op te doen. Chelsea won met 3-0 van Liverpool en de Rode Duivel... scoorde tweede keer. Vooral zijn eerste mocht er wezen. Gewoon doorgaan na een botsing en dan koeltjes afwerken met een lobje. Klasse. Lampard, die in de tribune zat, zal het graag gezien hebben.

De lobgoal van 'Batsman':

En zijn tweede:

Batshuayi gaf ook de assist voor de 3-0: