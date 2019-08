Het vorige seizoen viel in het water, maar nu is oude bekende Samuel Gigot een held in Moskou

In de Russische Premier Liga stond maandag de clash tussen Spartak en CSKA Moskou op het programma van de zesde speeldag. Spartak trok na 90 bloedstollende minuten aan het langste eind met 2-1. Beide doelpunten werden gescoord door een verdediger. Zijn naam? Samuel Gigot. De man die in ons land voor KV Kortrijk en AA Gent speelde, alvorens in de zomer van 2018 naar Rusland te trekken. Vorig seizoen speelde de 25-jarige Fransman slechts elf wedstrijden door knieproblemen. Nu zit hij al aan drie goals in zes partijen. En is hij meteen een held in Moskou.

A lot of players scored braces in the big Moscow derby between Spartak and CSKA, but today Samuel Gigot has become the first defender ever to do so.

Avignon-born centre-back is virtually unknown in France, but he is now a huge Spartak legend.

Spartak 2 - CSKA 1 in a great game. pic.twitter.com/xLuDH63BES