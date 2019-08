Opgelet: inbrekers doen zich via Immoweb voor als kandidaat-kopers. “Ze toonden plots enorm veel interesse voor ons alarmsysteem”

Schilde -

Een gezin uit het residentiële ‘s-Gravenwezel (Schilde) dat zijn villa particulier via woningensite Immoweb te koop heeft staan, kreeg afgelopen weekend inbrekers over de vloer. Enkele dagen voordien was een kandidaat-koper langs geweest die een zeer grote interesse had getoond in de werking van het alarmsysteem. De lokale politiezone onderzoekt nu of er een verband bestaat. Het gezin meent alvast van wel. Een andere Schildenaar had een soortgelijke ervaring.