Koppel riskeert zes jaar cel voor het meenemen van zand als souvenir vanop Sardinië

Een Frans koppel dat na hun vakantie op het Italiaanse eiland Sardinië zand probeerde mee te nemen naar huis, riskeert tot zes jaar cel. Detail: ze wilden 40 kilo zand meesmokkelen, als “souvenir”.

Het is ten strengste verboden om vanop Sardinië zand mee te nemen, nadat inwoners jaren geleden al klaagden over de talrijke diefstallen ervan. Daarom wordt het er nu aanschouwd als een publiek goed en het wegnemen is dus eigenlijk “stelen”. Ook schelpen mogen er trouwens het strand niet verlaten.

Dat er zware straffen op staan, ondervindt een Frans koppel nu dus aan den lijve. Ze riskeren tussen één en zes jaar cel voor de diefstal, nadat ze betrapt toen ze een ferry wilden nemen. De politie trof in hun auto 40 kilo zand aan, verspreid over veertien plastic flessen. Het zand komt van het strand Chia, in het zuiden. Naar eigen zeggen wist het koppel niet dat wat ze deden verboden was.