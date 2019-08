Philippe Muyters (N-VA) kondigt einde van ministerschap aan

Het lag wat in de lijn der verwachtingen, maar Philippe Muyters (N-VA) kondigt dinsdag zelf aan dat hij stopt als minister. Na tien jaar acht hij de tijd rijp om nog iets anders te gaan doen.

Indien de Vlaamse formatie de deadline van de Septemberverklaring handhaaft, dan kennen we binnen pakweg een maand de namen van de nieuwe Vlaamse minister. De 57-jarige Muyters zal daar niet langer bijhoren. Hij is immers zelf geen kandidaat meer voor een nieuwe post.

In een interview in De Tijd en ‘De ochtend’ geeft Muyters dinsdag aan dat hij meer dan een jaar geleden de knoop heeft doorgehakt. “Na tien jaar is het goed geweest”, aldus de ontslagnemende minister. Dat je als minister voor een deel publiek bezit bent, speelde mee bij zijn beslissing.

“Droomportefeuille”

Muyters had naar eigen zeggen een “droomportefeuille”, met de bevoegdheden werk, economie en innovatie, en daarbij nog zijn “passie” sport. Hij stapte in 2009 onverwacht over van werkgeversorganisatie Voka naar de politiek en heeft daar geen spijt van. “Met de kennis die ik nu heb, zou ik het opnieuw doen.”

Bij de verkiezingen van 26 mei raakte Muyters als lijstduwer verkozen in het Vlaams Parlement. Hij is van plan zijn mandaat op te nemen. Muyters merkt op dat hij zowel politieke ervaring heeft als ervaring in het bedrijfsleven, en dat er nood aan is een brug te leggen tussen beide sectoren.