Hoe nobele daad averechts uitpakt: Greta Thunberg stoot meer CO2 uit met zeiltocht naar New York dan met vlucht

Het leek een nobele actie: de 16-jarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg vertrok niet met het vliegtuig maar met een zeilboot naar de klimaattop in New York. Nu blijkt echter dat de logistieke operatie die gepaard gaat met Thunbergs oversteek, meer CO2-uitstoot dan een lijnvlucht. De mediagenieke reis toont hoe moeilijk zowel lucht- als scheepvaart klimaatneutraal kan worden.

“Dag 5. Een zonnige dag met mooie winden.” ­Greta Thunberg liet zondag via Twitter weten dat haar bootreis over de Atlantische Oceaan vlot verloopt. De Zweedse klimaatactiviste is sinds woensdag met een ...