Jeffrey Epstein ondertekende twee dagen voor zijn dood nog testament

Jeffrey Epstein, de steenrijke financier die beschuldigd werd van kindermisbruik en eerder deze maand zelfmoord pleegde in de gevangenis, ondertekende twee dagen voor zijn dood nog een testament.

In het testament staat dat al de bezittingen van Epstein - goed voor een totaal van 577 miljoen dollar (521 miljoen euro) - in zijn eigen ‘1953 Fonds’ geplaatst moeten worden. Wie de begunstigden zijn, wordt niet vermeld.

Onder de opgelijste bezittingen onder meer 56 miljoen dollar in cash, meer dan 14 miljoen vaste inkomsten uit investeringen en meer dan 18 miljoen in aandelen uit de luchtvaart-, auto- en bootsector. Zijn verzameling kunst, antiek en andere waardevolle spullen moet nog geschat worden, zo staat in gerechtelijke documenten te lezen.

Enkele van de slachtoffers van Epstein hebben al gezegd dat ze een deel van zijn bezittingen zullen opeisen als schadevergoeding.

Epstein werd ervan beschuldigd tussen 2002 en 2005 minderjarige meisjes te hebben betaald voor seks in zijn huizen in Manhattan in Florida. Hij werd gearresteerd op 6 juli van dit jaar, op 10 augustus pleegde hij zelfmoord in zijn cel.

