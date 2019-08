Amerikaanse vrouwen stappen naar Hooggerechtshof omdat ze topless willen rondlopen op straat

Drie vrouwen uit New Hampshire zijn naar het Amerikaanse Hooggerechtshof gestapt omdat ze het recht willen om topless rond te lopen in hun woonplaats. “Het huidige verbod is een inbreuk op de Grondwet, die stelt dat mannen en vrouwen gelijk behandeld moeten worden.”

De bal ging aan het rollen in 2016 toen Ginger Pierro werd gearresteerd omdat ze topless aan yoga deed op het strand in Laconia. Daarmee had ze de gemeentelijke wetgeving rond openbare naaktheid geschonden, zo luidde het. Drie dagen later deden twee andere vrouwen, Heidi Lilley en Kia Sinclair, hetzelfde uit protest tegen de arrestatie. Ook zij werden opgepakt.

Mannen mogen wel met ontbloot bovenlijf rondlopen en vrouwen niet. Dat is discriminatie en in strijd met de Amerikaanse Grondwet, zo oordelen de vrouwen. Een rechter in New Hampshire gaf hen echter ongelijk. “Mannen en vrouwen zijn gelijk voor de wet, maar het publiekelijk tonen van een ontblote vrouwenborst gaat bijna altijd gepaard met een seksuele connotatie”, luidde het.

Om alsnog hun gelijk te halen stappen de vrouwen nu naar het Hooggerechtshof. Ze hopen dat hun zaak gehoord wordt in oktober, als de nieuwe termijn van het Hooggerechtshof begint.