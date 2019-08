Geef KV Kortrijk-speler Kristof D'Haene een camera en je krijgt leuke beelden: van "kippenwitje" tot Hannes Ronaldo/Messi

KV Kortrijk is het seizoen begonnen met een 7 op 12 en staat na vier speeldagen op een zesde plaats in de Jupiler Pro League. De sfeer is (altijd) goed in West-Vlaanderen en dus besloot Proximus Sports om linksback Kristof D'Haene een camera mee te geven. Kwestie van een inkijk te geven in het dagelijkse leven van de man die enkele dagen later de 4-2 zou scoren tegen Anderlecht. En dat leverde amusante beelden op.

De reportage: