Vincent Van Quickenborne dient een klacht in tegen Vlaams Belang na beschuldiging van positieve alcoholcontrole

Kortrijk -

Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne dient een klacht in wegens laster. Officieel tegen onbekenden, maar het is duidelijk dat de klacht gericht is tegen Vlaams Belang, de partij die hem ervan beschuldigde positief te hebben geblazen bij een alcoholcontrole. “Alleen bedoeld om de geloofwaardigheid van een politicus te ondermijnen.”