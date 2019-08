“Online aangeboden peptiden kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken”

Illegale injecteerbare preparaten die peptiden bevatten en die verkocht worden via het internet, kunnen een ernstig risico voor de gezondheid vormen. Dat zegt het Belgisch instituut voor gezondheid Sciensano. “Dergelijke illegale preparaten zijn populair om snel een fysiek ideaal te bereiken of om sociale vaardigheden te versterken, maar ze kunnen ernstige acute of chronische gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals kanker, hersenvliesontsteking, longontsteking en amputaties”, waarschuwt Sciensano.

In een onderzoek heeft Sciensano de tien meest in beslag genomen illegale peptide-preparaten laten onderzoeken, waaronder illegale dopingproducten, de “Barbie drug” Melanotan II en het liefdeshormoon oxytocine.

Uit het onderzoek blijkt dat de preparaten onder meer niet-toegelaten producten bevatten, dat ze slecht gedoseerd waren en dat ze andere ook substanties bevatten. Ze bevatten vaak ook toxische onzuiverheden zoals lood en arsenicum of kunnen besmet zijn met gevaarlijke bacteriën.

“Illegale injecteerbare peptide-preparaten kunnen gevaarlijk zijn”, zegt Steven Janvier, wetenschapper bij Sciensano. “Ze worden voorgesteld als ideaal middel om snel en gemakkelijk een fysiek ideaal te bereiken (meer spiermassa, minder vetmassa of bruiner kleuren van de huid door ‘Barbie drug’ Melanotan II) of om sociale vaardigheden te versterken (door liefdeshormoon oxytocine) of als een effectief therapeutisch geneesmiddel voor het behandelen van spierblessures. Maar gebruikers hebben geen garantie dat deze injecteerbare preparaten ook echt werken en veilig zijn.”

Volgens Sciensano kan de lijn worden doorgetrokken naar andere illegale therapeutische producten zoals insuline, Botox, groeihormonen en antilichamen die worden ingezet voor de behandeling van kanker en ontstekingsziekten, zoals auto-immuunziekten.