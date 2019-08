Het Agentschap van de Schuld zal in september opnieuw geen staatsbon uitgeven. Dat heeft de instelling dinsdag bekendgemaakt. Reden is de lage rente-omgeving, met negatieve rentes voor Belgische overheidsobligaties van tien jaar en meer.

Normaal worden de staatsbons - waarmee het Agentschap van de Schuld mikt op de particuliere belegger - vier maal per jaar uitgegeven. Het is niet voor het eerst dat de Schatkist de uitgifte van een staatsbon overslaat. In december vorig jaar was er ook geen uitgifte en in juni dit jaar evenmin, wegens een verwachte te lage opbrengst.

De beslissing om geen staatsbon uit te geven zal de financiering voor dit jaar niet in het gedrang brengen, verzekert het Agentschap. Het financieringsprogramma van 2019 werd immers al voor 25,17 miljard euro uitgevoerd, goed voor 83,2 procent van de doelstelling dit jaar.