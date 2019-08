Koningin Mathilde geeft een zeldzame inkijk in haar bureau

Koningin Mathilde (46) heeft een unieke inkijk gegeven in haar bureau op het koninklijk paleis in Brussel. Ze liet een cameraploeg van de Duitse tv-zender ZDF een overleg met haar adviseur Machteld Fostier filmen. Die diplomate is al sinds haar huwelijk met Filip in 1999 haar belangrijkste medewerkster. Ondanks hun jarenlange werkrelatie spreken beide vrouwen elkaar plechtstatig aan met “Majesteit” en “Mevrouw Fostier”.

Wat opvalt, is hoe sober het bureau van de koningin is, met witte muren en op de tafel zelf niets dan wat papieren, haar tablet en een kan met water. Op een antieken kast staan fotokaders van haar familie. De documentaire over Mathilde, waarin ze ook wordt gevolgd tijdens haar werkbezoeken, wordt zaterdag 31 augustus om 19.25 uur uitgezonden op ZDF.