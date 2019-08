Dit zijn de mogelijke gevolgen van een harde Brexit voor uw citytrip, kerstshopping en… voor prinses Elisabeth

Een visum kopen voor je naar Londen reist. En bij terugkeer aan de douane taksen betalen op die dozen sigaren en flessen whisky die je in Harrods kocht. Het zou zomaar kunnen bij een harde Brexit. Zeker nu Boris Johnson al zijn duivels ontbindt tegen Europa. “Wie helemaal zeker wil spelen, doet nu al zijn kerstshopping in Londen en zorgt dat alles betaald is”, zegt Europa-professor Steven Van Hecke. Maar dat is niet het enige wat mogelijk verandert.