Rijke Denen moeten binnenkort rente betalen op hun spaargeld

De Deense Jyske Bank gaat later dit jaar een negatieve spaarrente hanteren voor vermogende spaarders. Wie er meer dan 7,5 miljoen Deense kroon, omgerekend zo’n 1 miljoen euro, op zijn rekening heeft, moet met ingang van december rente betalen op zijn spaargeld.

Het gaat om een van de grotere banken van Denemarken. Hoe diep de spaarrente in de min duikt, verschilt overigens per rijke spaarder. De bank wil met die klanten individuele regelingen treffen. Lukt het niet om tot een overeenkomst te komen, dan rekent Jyske Bank een tarief van min 0,6 procent.

In de bankwereld wordt al een tijdje nagedacht of het verstandig is om over te schakelen op een negatieve spaarrente, omdat de rentes op de kapitaalmarkten al lang laag zijn. De Zwitserse banken UBS en Credit Suisse namen eerder soortgelijke stappen als de Denen.

Jyske Bank trok onlangs al de aandacht door hypotheken te verstrekken met een negatieve rente. De rente voor een tienjarige hypotheek ging naar min 0,5 procent.