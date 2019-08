Pieter De Crem (CD&V) heeft weinig hoop op federale regering met PS: “Hun programma staat haaks op wat we in Vlaanderen willen”

“Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid kan niet.” Dat verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) dinsdag in het Radio 1-programma ‘De ochtend’. En een coalitie met de Franstalige socialisten wordt moeilijk. “Het partijprogramma van PS staat haaks op de realiteit waarmee wij in Vlaanderen willen werken.”

We zijn intussen drie maanden na de verkiezingen, maar het water tussen de twee grootste partijen aan beide zijden van de taalgrens – N-VA en PS – is nog altijd erg diep. Johan Van Overtveldt (N-VA) verklaarde afgelopen weekend nog dat de programma’s zo ver uit elkaar liggen dat een compromis maken “niet realistisch” is en Laurette Onkelinx (PS) stelde eerder al dat ze een deal met N-VA “niet zag zitten”.

De informateurs Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (SP.A) brachten afgelopen weekend nog verslag uit bij de koning, maar een oplossing is nog niet voor meteen. “De grootste partij van Vlaanderen is de deurbel gaan indrukken bij de grootste partij van Wallonië, maar daar doen ze niet open”, verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem dinsdag in De ochtend.

De voorbije weken werd meermaals het idee geopperd van een federale regering zonder Vlaamse meerderheid. “Maar dat kan niet”, aldus De Crem. “Er liggen allerhande zware dossiers op tafel, denk bijvoorbeeld aan de Brexit, waarvoor je een stevige basis nodig hebt. Maar ook als er een staatshervormingsagenda op tafel zou komen, moet die meerderheid solide zijn.”

“Stemmen terugwinnen van communisten”

Het belangrijkste, aldus De Crem, is dat de nieuwe regering een sterk sociaal-economisch programma heeft. “Maar als je dan kijkt naar het partijprogramma van PS, dan zie je daar zaken in die haaks staan op de economische realiteit die wij in Vlaanderen willen. PS wil de stemmen die ze verloor aan de communisten, terugwinnen. Het terugschroeven van de pensioenleeftijd, de hervorming van de arbeidsmarkt van een vijfdaagse naar een vierdaagse werkweek met behoud van loon... Dat is totaal onbevattelijk.”