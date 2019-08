GERUCHTEN. Nieuwe aflevering in soap rond Neymar, Romelu Lukaku krijgt versterking van ex-ploegmaat bij Manchester United

Nog minder dan twee weken en dan sluit de zomertransfermarkt in het voetbal ook in toplanden als Italië, Spanje, Duitsland en Frankrijk. Hoog tijd om de hardnekkigste geruchten op te lijsten.

Starten doen we met de onvermijdelijke soap rond Neymar. De Braziliaan wil weg bij Paris Saint-Germain, dat lijkt mee te willen werken aan een transfer. De dribbelkont werd de voorbije weken gelinkt aan een terug naar FC Barcelona, een verhuis naar Real Madrid en zelfs een keer aan een overgang naar het Juventus van Cristiano Ronaldo.

De tijd dringt voor Neymar, die aan Barcelona zou gezegd hebben voor 20 augustus een officieel bod te verwachten. Dat kwam er volgens kranten Marca en Mundo Deportivo en radiostation RAC1 ook. Het zou niet gaan om een ruildeal met spelers zoals Ousmane Dembélé en Ivan Rakitic, maar om een voorstel tot huur met een verplichte aankoopoptie van 150 miljoen. De reden? Barcelona gaf deze zomer al veel centen uit aan Antoine Griezmann en Frenkie de Jong, waardoor het wat krap bij kas zit. Volgende zomer zou het dergelijke transfersom wel kunnen betalen, klinkt het.

Intussen komt AS met het verhaal op de proppen dat Real Madrid de beste papieren heeft omdat Barcelona dus geen gigantisch bedrag kan neertellen voor Neymar. Maar in Brazilië linken ze Neymar dan weer aan Juventus. PSG-trainer Thomas Tüchel zou namelijk meteen een vervanger willen voor de Braziliaan en de Oude Dame kan in dat verband Paulo Dybala naar Parijs sturen. AS heeft het zelfs over een bod van de Argentijn plus 100 miljoen euro voor Neymar.

Vrije spelers

Intussen zou Juve volgens Tuttorsport ook met Barcelona praten. Betrokken namen zijn Paulo Dybala, Emre Can, Luis Suarez, Ivan Rakitic en Juan Miranda. De Blaugrana stuurden Philippe Coutinho deze week op huurbasis richting Bayern, maar de Braziliaanse spelmaker had ook terug naar Liverpool kunnen gaan. Als de Reds de nodige centen hadden gehad.

“Het klinkt gek, maar we konden hem ons niet veroorloven”, vertelde Jürgen Klopp aan Sport Bild. “We hebben het geld dat we voor hem kregen al uitgegeven. Hij is een super speler en een geweldige persoon. We hebben hem destijds met tegenzin laten gaan, maar Barcelona heeft ons zogezegd gedwongen met geld.”

Intussen zoeken ze bij Manchester United naar een nieuwe spits, die als back-up moet dienen voor Anthony Martial en Marcus Rashford. Daarbij is volgens Sky Sports de naam van Fernando Llorente opgedoken. De Spanjaard zit zonder club nadat zijn contract bij Tottenham afliep en hij kan als vrije speler nog steeds tekenen voor een Engelse club. Llorente zou echter een terugkeer naar de Serie A verkiezen. Zowel Napoli als Inter zouden interesse hebben. Bij Napoli focussen ze zich echter eerst op Mauro Icardi, waarvoor het concurrentie heeft van Juventus (de eerste keuze van de Argentijn) en AS Monaco (dat 65 miljoen geboden zou hebben).

Er lopen overigens nog verschillende bekende spelers zonder club rond op de aardbol. Denk maar aan Hatem Ben Arfa, Wilfried Bony, Fredy Guarin, Lazar Markovic, Bakary Sako, Keisuke Honda, Lee Cattermole, Claudio Marchisio, Adil Rami, Fabio Coentrao, Yoann Gourcuff, Ashley Williams, Yohan Cabaye, Ignazio Abate, Seydou Doumbia, Ondrej Mazuch, Younes Kaboul…

Ook nog steeds zonder club: Daniel Sturridge. De ex-speler van onder andere Chelsea en Liverpool werd de voorbije jaren geplaagd door heel wat blessures en had geen toekomst meer op Anfield. Sturridge kon naar Atalanta, maar is op weg naar Trabzonspor. In Turkije zou de Engelsman ruim 3 miljoen per jaar gaan verdienen.

Sturridge has arrived to Turkey ahead of his move to Trabzonspor. He was welcomed by Trabzonspor fans and their chants. pic.twitter.com/Q6AovEex7K — Turkish Football News (@TFNews1923) August 20, 2019

Nog een vrije speler: Franck Ribéry. De Fransman vertrok na twaalf jaar bij Bayern en had volgens Bild en Sky Italia de clubs voor het uitkiezen. Ribéry kon naar Rusland en Saoedi-Arabië, maar lijkt voor Fiorentina te kiezen. Volgens Bild zou hij enkel nog zijn ja-woord moeten geven aan La Viola voor een contract van twee seizoenen in de Serie A.

Terugkeer

Nog in Italië gonst het gerucht dat Alexis Sanchez zijn terugkeer naar de Serie A zou maken. Volgens verschillende bronnen, waaronder La Gazzetta dello Sport, zou de Chileen (ex-Udinese) door Manchester United verhuurd worden aan Inter. Waar hij ex-ploegmaat Romelu Lukaku tegen het lijf zou lopen. Sanchez zou de Nerazzurri 15 miljoen kosten na een uitleenbeurt van één seizoen.

Intussen wordt stadsgenoot Milan gelinkt aan twee spelers van Real Madrid. Volgens La Gazzetta dello Sport willen de Rossoneri een nieuwe spits en daarbij zijn de namen van Mariano Diaz en Luka Jovic opgedoken in de modehoofdstad van Europa. Diaz is spits op overschot bij De Koninklijke, terwijl Jovic 60 miljoen kostte. De Serviër zou echter speelminuten willen maken in plaats van back-up te zijn van Karim Benzema.

Overige geruchten:

- AS Roma aast nog op twee verdedigers. Davide Zappacosta (Chelsea) en Daniele Rugani (Juventus) worden daarbij genoemd.

- Napoli staat op het punt Hirving Lozano over te nemen van PSV, dat een recordbedrag zal verdienen aan de Mexicaan (38-42 miljoen).

- Christian Eriksen blijft dit seizoen bij Tottenham en vertrekt dus niet naar Real Madrid. De Deen zou intussen een akkoord hebben met Juventus voor een vrije transfer in 2020. Ook gelinkt aan de Oude Dame: Lyon-spits Moussa Dembélé.

- Bayern is in gesprek met Bayer Leverkusen over de transfer van toptalent Kai Havertz, die volgend jaar de overstap zou maken voor zo’n 100 miljoen.

- Wilfried Bony (ex-Manchester City) geniet interesse van Lecce.

- Bij Dortmund vrezen ze in 2020 een vertrek van Jadon Sancho. Onder andere Manchester City en Manchester United tonen interesse, maar zullen meer dan 100 miljoen moeten ophoesten.