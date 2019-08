Belgische avonturier Björn (41) al tien dagen vermist na kajaktocht op IJslands meer

Leuven - De IJslandse hulpdiensten zijn nu al tien dagen op zoek naar Björn Debecker, de 41-jarige Belg die verdween op een meer. Ze zetten daarbij drones en sonartoestellen in, maar voorlopig zonder resultaat. Dat meldt de IJslandse openbare omroep RUV.

De kajak en rugzak van de man uit Bertem werden op 10 augustus gevonden. De autoriteiten vermoeden dat hij in het meer Thingvallavatn is gevallen. Volgens RUV weten de reddingswerkers waar ze ongeveer moeten zoeken dankzij een foto die de man naar zijn moeder had gestuurd.