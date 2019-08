“Vanaf dag één was de rust weg”: uitbaters verkopen ‘café met te veel klanten’ in Lillo

Berendrecht -

Café In de 7 Saeeligheden in Lillo heeft nieuwe uitbaters: een ouder koppel uit Antwerpen dat vanaf september het roer overneemt van huidige cafébaas Mil Boriau. Die maakte onlangs bekend dat hij het door de grote overrompeling in het piepkleine Lillo niet meer zag zitten om het café uit te baten. Een veertigtal kandidaten meldde zich, de deal werd uiteindelijk in één avond gesloten.