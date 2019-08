Droomreis naar Canada kent noodlottig einde voor Julien: 44-jarige toerist gedood door beer

Een 44-jarige Fransman is gedood door een beer tijdens zijn vakantie in Canada, zo meldt de Franse krant Le Parisien. De man was naar het Noord-Amerikaanse land getrokken om zijn droom te realiseren: met een kajak de Mackenzie-rivier afvaren.

Julien Gauthier, een 44-jarige componist en geluidsman, verdween op 15 augustus. Enkele dagen later werd zijn levenloze lichaam gevonden in het noorden van Canada. De verwondingen waren duidelijk: de Fransman was om het leven gebracht door een beer.

Volgens de Canadese ordediensten kon het dier de man verrassen toen die in een kamp verbleef. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat hij eerst gewond raakte aan de nek en de schouder voordat hij stierf.

De componist was naar Canada getrokken om zijn droom te realiseren: met een kajak de 1.738 kilometer lange Mackenzie-rivier afvaren en zo een uniek stuk van muziek en geluid creëren.