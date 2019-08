Weight Watchers onder vuur voor dieetapp voor kinderen vanaf 8 jaar

Weight Watchers, dat nu WW heet, heeft vorige week een app gelanceerd voor kinderen van 8 tot 17 jaar. Het moet hen helpen “een gezonder gewicht” te bereiken. Maar dat wordt niet goed ontvangen bij het publiek, dat eist dat de app verdwijnt.

In de “volwassen versie” van Weight Watchers tellen gebruikers punten, maar dat werkt anders bij “Kurbo”, de variant voor kinderen en tieners. Nadat ze hun hoogte, gewicht, leeftijd en streefgewicht invullen, houdt de app bij wat het kind of de tiener heeft gegeten. Elke maaltijd wordt gesorteerd in groene, oranje en rode zones. Groen is voor lichte voeding zoals groenten of fruit die vrij te eten zijn, oranje voor pasta of andere zaken die met mate gegeten moeten worden, en rood is voor dingen als snoep en frisdrank waarover twee keer nagedacht moet worden. De app telt alle rode en groene “stoplichten” en moet ervoor zorgen dat de kinderen beter nadenken over hun eetgewoonten.

Bovendien kunnen ze, tegen betaling, ook een abonnement nemen van 69 dollar per maand waarmee ze via videobellen advies krijgen van een coach. Geen expert, eerder iemand die hen mentaal steunt.

80.000 handtekeningen voor petitie

WW komt daarmee onder vuur te liggen. Rachel Egan startte zelfs een petitie waarin ze vraagt dat de app weer verwijderd wordt, en die verzamelde al 80.000 handtekeningen. “WW lanceert een nieuwe dieetapp voor kinderen, terwijl er bewijs is dat diëten tijdens de puberteit gevaarlijk is en het risico op eetstoornissen sterk vergroot. We willen dat Weight Watchers de app verwijdert en erkent dat diëten voor jonge mensen niet aangemoedigd moet worden, gezien de mogelijke mentale en fysieke gevolgen. Een wijziging in een leefgewoonte zou moeten gebeuren onder toezicht van een kinderarts, niet van een app.”

De app is voorlopig enkel in de Verenigde Staten verkrijgbaar.