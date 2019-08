Doodgewoon rijhuis in Amsterdam al na één week verkocht… voor zo’n 1,45 miljoen euro

Het “doodgewone” rijhuis dat in Amsterdam te koop werd aangeboden voor liefst 1.450.000 euro, is “onder voorbehoud” verkocht, zo meldt de makelaar. Het geaccepteerde bod zou niet ver van de vraagprijs liggen.

De huizenprijzen in Amsterdam swingen al een tijdje de pan uit en Amsterdam-Zuid, waar de woning gelegen is, geldt als het stadsdeel met het hoogst gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden. Toch was er heel wat ophef toen bekendraakte dat de woning, te zien op de foto bovenaan dit artikel, vorige week te koop werd aangeboden voor liefst 1.450.000 euro.

Een week later is het gebouw verkocht. En het geaccepteerde bod “ligt in de buurt van de vraagprijs”, aldus de makelaar. “Maar het is iets minder.”

Het huis dateert uit 1954 en in 2001 werd het nog verkocht voor ruim 270.000 euro. De woning werd wel recent gerenoveerd met onder meer een nieuwe keuken en er kwam een 100 vierkante meter grote tuin bij. Met trampoline, schommel en speelhuisje. Toch kost het woonoppervlakte zo omgerekend nog ongeveer 10.000 euro per vierkante meter.