Koppel verzint geboorte en dood van zoontje en vraagt familie geld voor begrafenis

Een koppel uit het Amerikaanse Pennsylvania moet zich voor de rechter verantwoorden voor het in scène zetten van de zwangerschap, geboorte en dood van ‘hun zoontje’. De ‘kersverse ouders’ misleidden zelfs hun eigen familie en vroegen hen om geld.

Het kindje zou geboren zijn op 3 juli en vijf uur later weer overleden zijn door vloeistof in zijn longen. Kaycee (23) en Geoffrey (27) Lang plaatsten zelfs een doodsbrief van Easton online. Het koppel startte daarna een crowdfunding om geld in te zamelen voor de begrafenis en crematie van hun zoon, en kreeg zo 550 dollar aan donaties en geschenken van familie en vrienden.

Negen maanden lang hielden ze tijdens de ‘zwangerschap’ de leugen vol. Op Facebook postte de vrouw valse foto’s van haar steeds bollere buik. Ook onthulden Kaycee en Geoffrey er het geslacht van hun baby. In mei organiseerden hun vrienden zelfs een babyshower. De ‘moeder in spe’ beweerde dat ze de laatste twee maanden van haar zwangerschap in bed moest doorbrengen.

Bedrog ontdekt

Donderdag werd Kaycee en Geoffrey diefstal met bedrog ten laste gelegd. Het was uiteindelijk een vriendin van de ‘moeder’, die het bedrog ontdekte: ze rook onraad en belde het crematorium dat op de doodsbrief vermeld stond. Toen daar geen dossier lag op naam van Easton Lang, contacteerde ze de politie.

Tijdens het onderzoek vond de politie een pop die overeenkwam met hun ‘baby’ waarvan ze een foto op Facebook postten. Bovendien was er nergens een officieel document te vinden van de geboorte of dood van het kind.

De donaties aan de crowdfunding worden teruggegeven.