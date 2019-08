Manchester United veroordeelt racisme aan adres van Pogba

Manchester United veroordeelt de racistische uitlatingen op sociale media aan het adres van sterspeler Paul Pogba, maandagavond na het Premier League-duel tegen Wolverhampton Wanderers (1-1), zo maakte de club dinsdag bekend in een mededeling.

De Fransman kreeg in de zeventigste minuut en bij een 1-1 stand van op de stip een uitgelezen kans om de partij in het voordeel van de Mancunians te beslissen. Pogba miste echter zijn elfmeter en zo stond United zijn eerste puntenverlies van het seizoen toe. De middenvelder was kop van Jut en werd op sociale media racistisch bejegend.

“Manchester United veroordeelt dit racisme streng”, klinkt het in een mededeling van de club. “De daders gaan loodrecht in tegen de waarden van de club en bovendien worden zij door de overgrote meerderheid van onze fans op sociale media ook veroordeeld. Wij hebben een nultolerantiebeleid tegen elke vorm van racisme of discriminatie. We werken er momenteel aan om de identiteit van de daders te achterhalen en zullen desgevallend streng optreden. We moedigen socialemediabedrijven ook aan om actie te ondernemen in deze zaken.”