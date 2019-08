Gewapende man die 31 passagiers op bus in Rio de Janeiro gijzelde, is doodgeschoten

Een gewapende man heeft dinsdagochtend 31 passagiers gegijzeld op een bus op een brug in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Dat is uit officiële bron vernomen. De man is doodgeschoten door de politie.

“Het was noodzakelijk te schieten”, aldus kolonel Mauro Fliess, op de televisiezender Globo. Hij verduidelijkte dat 31 mensen waren gegijzeld op de bus, en niet 16 zoals eerder was gemeld. De man is doodgeschoten vier uur na de gijzeling begon op de bus, op de grote brug tussen Rio de Janeiro en Niteroi.

De gijzeling begon om 5.30 uur lokale tijd. Zes van hen, vier mannen en twee vrouwen, werden vrijgelaten.

Talrijke agenten gingen ter plaatse en probeerden te onderhandelen. Volgens nieuwswebsite G1 was de dader gewapend met een pistool en een brandstofbus.