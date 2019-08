Voor het eerst sinds “boerkaverbod” in Nederland is passagier met nikab uit bus gezet

In het Nederlands-Limburgse dorpje Stein is maandagavond een vrouw met een nikab uit de bus gezet. Dat meldt vervoerder Arriva. De vrouw weigerde in eerste instantie toen de chauffeur haar vroeg de bus te verlaten. De politie werd er uiteindelijk bijgehaald. De vrouw stapte toen alsnog uit de bus. Volgens een politiewoordvoerder is het voor zover bekend de eerste keer dat iemand de toegang wordt geweigerd sinds de invoer van het verbod op gezichtsbedekkende kleding.

Arriva laat weten dat het dragen van een nikab “niet conform de richtlijnen is zoals die door de ov-bedrijven zijn gecommuniceerd met alle medewerkers”. Werknemers van het vervoerbedrijf worden nogmaals bijgepraat over het verbod.

Gezichtsbedekkende kleding is sinds 1 augustus verboden in onder meer scholen, ziekenhuizen, overheidsgebouwen en het openbaar vervoer. Het verbod is omstreden. Meerdere gemeenten en openbaarvervoerbedrijven hebben gezegd dat ze de wet niet willen handhaven.

Iemand die zich niet aan het verbod houdt, riskeert volgens de overheid een boete van maximaal 415 euro. Gezichtsbedekkende kleding mag nog wel worden gedragen op straat, maar niet bij haltes, perrons, in stationshallen en in taxi’s.

