Ruben Neves, de man die alleen maar met raketschoten scoort voor 'reuzendoder' Wolverhampton

Manchester United kwam maandag niet verder dan een 1-1-gelijkspel op het veld van Wolverhampton. Dat is intussen geen verrassing meer want de club van Leander Dendoncker doet het opvallend goed tegen de Engelse topclubs. Intussen scoorde Ruben Neves alwéér een pegel.

Als Paul Pogba had gescoord vanaf elf meter had het er anders kunnen uitzien voor de Wanderers, maar de Fransman stuitte op Rui Patricio. Opnieuw geen overwinning van de Red Devils tegen de promovendus van het afgelopen seizoen. Man United kon in vier pogingen sindsdien nog geen enkele keer winnen van Wolverhampton. Twee keer wonnen Dendoncker en co, twee keer eindigde de onderlinge confrontatie op een gelijkspel.

Wolverhampton deed het sinds de promotie in 2018 opmerkelijk goed tegen de top zes. Een overzicht:

Manchester United (4): 2 zeges, 2 draws, 0 nederlagen

Arsenal (2): 1 zege, 1 draw, 0 nederlagen

Chelsea (2): 1 zege, 1 draw, 0 nederlagen

Liverpool (3): 0 zeges, 1 draw, 2 nederlagen

Tottenham (2): 0 zeges, 1 draw, 1 nederlaag

Manchester City (2): 0 zeges, 1 draw, 1 nederlaag

Conclusie: Wolverhampton kon naast tegen Man United ook al winnen van Chelsea en Arsenal, en hield zich daarnaast staande tegen de andere topclubs uit de Premier League met minsten één gelijkspel. De club dwong bovendien een plek in de voorrondes van de Europa League af en haalde de halve finales van de FA Cup.

'Boom Boom Neves'

Ruben Neves scoorde tegen Man United dus de gelijkmaker; En hoe! De Portugese middenvelder trapte bij een corner de bal op heerlijke wijze in de kruising:

De 22-jarige Neves heeft intussen een patent op doelpunten met een raketschoten. Dertien keer scoorde de Portugees tot nu toe voor de club met de oranje shirts. Tien daarvan werden gescoord van buiten de zestien. De andere drie waren... strafschoppen.

Neves speelt al sinds 2017 voor Wolverhampton, dat hem voor net geen 18 miljoen wegkocht bij FC Porto. Bij de Draken schopte Neves het tot jongste aanvoerder ooit. Zijn transfer naar de Wanderers was enigszins verrassend omdat ook clubs als Manchester United en Juventus hem wilden, maar Wolverhampton staat bekend als een Portugese enclave door de invloed van supermakelaar Jorge Mendes. Er spelen niet minder dan acht Portugezen voor de Premier League-club.