Geen hoop meer voor populaire koppel: Tim en Elke uit ‘Blind getrouwd’ zijn nu officieel gescheiden

Dat Elke (37) en Tim (36) uit elkaar gingen, hadden kijkers al gezien op het einde van het Blind Getrouwd-seizoen. Maar pas nu zijn ze ook officieel uit elkaar. Dat schrijft Elke zelf op Instagram. “Blind getrouwd, maar niet blind gescheiden.”

“’t Is officieel! Single again!” Zo laat Elke weten dat het ze nu definitief gescheiden is van Tim, de man met wie ze blind trouwde. Aan het begin van het seizoen leken ze nog het droomkoppel, maar het bleef dus niet duren. Dat was nog te zien in de afleveringen.

De twee kunnen het nog wel altijd goed met elkaar vinden, maakt Elke nog duidelijk als volgt: #timenelke #timzonderelke #bestfriends. Op haar Instagram verschijnen overigens nog vaak foto’s van hen samen.