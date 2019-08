PSV laat bezoekende fans gratis toe nadat match werd uitgesteld voor Europees duel

PSV pakt uit met een mooie geste aan de fans van FC Groningen. Zij mogen de match PSV - Groningen gratis bijwonen, als geste omdat de competitiematch van komende zaterdag met een maand werd uitgesteld.

Net zoals in België worden ook de competitieduels van de Nederlandse clubs die deze week Europees actief zijn verplaatst naar een latere datum. Zo worden de Eredivisie-partijen van Ajax, PSV, AZ en Feyenoord uitgesteld. Vervelend voor de fans van de tegenstanders, die nu op een weekdag in september de verplaatsing moeten maken in plaats een weekenddag eind augustus.

Zeker voor de supporters van Groningen. Hun competitieduel op bezoek bij PSV van aanstaande zaterdag werd verplaatst naar woensdag 25 september om 18u30. Onhaalbaar voor de supporters van Groningen die vakantie zullen moeten nemen om tijdig in Eindhoven te geraken. Daarom heeft PSV beslist dat de bezoekende fans de match gratis mogen bijwonen. Ook FC Groningen doet een extra inspanning om toch supporters mee te krijgen naar Eindhoven. In ruil voor een vrije dag zouden de bazen van de fans een thuiswedstrijd kosteloos mogen bijwonen.

PSV treedt komende donderdag en volgende week donderdag aan tegen het Cypriotische Apollon Limassol. Inzet is dan een plek in de groepsfase van de Europa League.