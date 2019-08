Rebellen trekken zich terug uit belangrijke gebieden in Syrië

De rebellen van de oppositie hebben zich teruggetrokken uit verschillende strategisch belangrijke gebieden in Syrië. Dat gebeurde nadat regeringstroepen, met de steun van Rusland, er maandag in geslaagd waren om de belangrijke stad Khan Sheikhoun te betreden. Zo zegt de Britse waakhond Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.

De belangrijkste gebieden die de rebellen hebben verlaten, omvatten Kafr Zita, Latamneh, Murak en de twee dorpen van Lahya en Lutmeen in de provincie Idlib. Hoewel het regime na jaren burgeroorlog het grootste deel van Syrië opnieuw heeft veroverd, blijft het grootste deel van Idlib echter in de handen van Hayat Tahrir al-Sham (HTS). HTS is een Syrische aftakking van Al-Qaida, die onderdak biedt aan de pro-Turkse rebellengroepen.

“Alle rebellen in het noordelijke platteland van Hama zullen onder de bezetting van de overheid komen wanneer Khan Sheikhoun volledig in handen van het regime valt”, zei het hoofd van het observatorium, Rami Abdel Rahman.

Een belangrijk Turks militair konvooi in Murak zou nu omsingeld zijn door de regeringstroepen.

Khan Sheikhoun ligt aan de belangrijke snelweg tussen Aleppo en Damascus, die ook door Homs loopt.

Meer dan 900 burgers, onder wie 235 kinderen, zijn om het leven gekomen sinds het begin van het geweld in de provincie Idlib in april. Nog eens 400.000 mensen werden ontheemd.

Het aanhoudende geweld heeft bovendien de wapenstilstand teniet gedaan die in september werd bereikt tussen Rusland en Turkije.