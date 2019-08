Antwerp huurt Japans international: “Ik speelde al voor 25.000 supporters, maar deze sfeer is toch wat anders”

Afgelopen weekend landde hij al in België, nu heeft hij ook zijn contract getekend: de 22-jarige Japanner Koji Miyoshi wordt voor 1 jaar gehuurd van de Japanse eersteklasser Kawasaki. In een interview met de clubmedia klinkt de Japanner enthousiast: “Refaelov viel me direct op en de sfeer vond ik ook geweldig.”

Miyoshi is een aanvallende middenvelder die ook uit de voeten kan op beide flanken. Hoe hij zichzelf omschrijft? “Ik ben een snelle flankaanvaller die zowat overal in het aanvallende departement uit de voeten kan. Mijn grootste troeven zijn mijn snelheid, techniek en balbehandeling.”

Foto: Olivier Matthys

De jonge Japanner genoot zijn jeugdopleiding bij Kawasaki Frontal en werd het afgelopen seizoen uitgeleend aan Yokohoma F Marinos. Daar scoorde hij drie keer op 19 wedstrijden. Miyoshi tekende nu bij Antwerp een huurcontract voor één jaar met aankoopoptie. “Ik speelde afgelopen seizoen vaak voor meer dan 25.000 supporters, dus dat ben ik wel gewoon, al is deze sfeer toch wat anders”, zei de twintiger over Antwerp - STVV.

Miyoshi was zondagavond een aandachtige toeschouwer op de Bosuil. “Het was een aangename wedstrijd en de nummer 11, Refaelov viel me direct op. Daarnaast zag je ook meteen de kwaliteiten van Mbokani en de andere spelers van de ploeg.”

Samurai Blue

Foto: EPA-EFE

Sinds juni 2019 mag Miyoshi zichzelf offcieel Japans international noemen. Op drie wedstrijden bij de ‘Samurai Blue’ trof hij meteen twee keer raak.“Een eerste maal opgeroepen worden is uiteraard fantastisch. In onze tweede wedstrijd op de Copa América kreeg ik een basisplaats en scoorde ook meteen 2 doelpunten tegen Uruguay. Jammer genoeg konden we niet doorstoten.”