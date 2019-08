Antwerp-fans niet welkom voor Europese uitmatch tegen AZ: “We vallen compleet uit de lucht”

De bezoekende supporters van Antwerp zijn donderdag niet welkom voor de match tegen AZ in de laatste voorronde van de Europa League. Dat heeft de gemeente Enschede, waar de wedstrijd doorgaat, dinsdag besloten. “We vallen compleet uit de lucht”, klinkt het verrast bij Antwerp.

LEES OOK. Antwerp huurt Japans international: “Ik speelde al voor 25.000 supporters, maar deze sfeer is toch wat anders”

AZ kan niet in het eigen stadion in Alkmaar spelen nadat een deel van het dak op 10 augustus was ingestort. De vorige Europese duels tegen Mariupol werden nog verhuisd naar Den Haag, maar voor de komst van Antwerp wordt uitgeweken naar de Crolsch Veste, het stadion van FC Twente in Enschede. Al blijkt nu dus dat de Antwerpenaren daar niet welkom zijn.

“Zoals iedereen weet kan AZ niet in eigen huis spelen vanwege problemen met het dak van het stadion. In Enschede weten we tot welke problemen dat kan leiden en daarom werken we graag mee aan een oplossing. Op basis van de informatie die voorafgaand aan dit soort wedstrijden wordt verzameld, moesten we in de driehoek (het overleg tussen de politie, het openbaar ministerie en de burgemeester) tot de conclusie komen dat het handhaven van de openbare orde en veiligheid in de stad en rond het stadion onvoldoende gewaarborgd kan worden. Daar speelt bij mee dat we donderdag in de stad twee andere grote publieksevenementen hebben. Om te voorkomen dat de wedstrijd geen doorgang kon vinden heb ik besloten dat de wedstrijd alleen gespeeld kan worden zonder uit-publiek”, meldt burgemeester Onno van Veldhuizen op de website van de gemeente Enschede.

De gemeente Enschede raadt de Antwerp-fans ook af om zonder tickets naar de stad af te zakken. “Ze komen hoe dan ook het stadion niet in”, zegt de woordvoerder van de stad aan Tubantia.nl. “Er komen ook geen kaarten in de vrije verkoop. Alleen AZ-supporters kunnen via hun eigen, officiële kanalen aan kaarten komen.”

Antwerp valt helemaal uit de lucht: “Gaan kijken of we deze beslissing nog kunnen omkeren”

“We vallen compleet uit de lucht”, liet Sven Jaecques, sportief adviseur van de Great Old, in een eerste reactie bij Belga noteren. “We zullen later op de avond uitgebreid reageren, maar we zoeken momenteel een oplossing. Wij zijn helemaal niet betrokken geweest in dit besluit. We krijgen dat zomaar op ons bord. De verrassing is compleet. We zullen nu overleggen met de UEFA en bekijken onze mogelijkheden. Natuurlijk hopen we deze beslissing nog te kunnen omkeren, maar ik ken het UEFA-reglement niet uit het hoofd. We zullen dit even moeten bestuderen.”

Niet eerste keer

In het recente verleden moesten ook Anderlecht en Gent al eens een Europese verplaatsing zonder supporters afwerken. In de nasleep van de terreuraanslagen in Parijs mochten geen Belgische fans de trips maken naar Monaco (groepsfase Europa League) en Lyon (groepsfase Champions League). Het gebrek aan fans hinderde de Belgische teams overigens niet. Anderlecht won met 0-2 in Monaco, Gent met 1-2 in Lyon.

LEES OOK. PSV laat bezoekende fans gratis toe nadat match werd uitgesteld voor Europees duel