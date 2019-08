Nieuwe beelden opgedoken van Mechelaar die Marokkaanse grenscontrole probeert te omzeilen

Mechelen - De Spaanse politie verspreidde vorige week beelden van de Mechelaar M.H. (30) die op een agressieve manier de grenscontrole tussen Spanje en Marokko probeerde te omzeilen. Van het incident is er nu opnieuw een video opgedoken.

De feiten speelden zich vorige week dinsdag af ter hoogte van Ceuta, een Spaanse enclave aan de Afrikaanse kant van de Straat van Gibraltar. Daar probeerde de Belgische man de grenscontrole tussen Spanje en Marokko te omzeilen. Toen dat niet lukte, vluchtte hij aan een enorme snelheid. De Guardia Civil zette hierop onmiddellijk de achtervolging in. Een beetje verder kon de politie de man klemrijden waardoor de Belg tegen een van de politiecombi’s reed en grote schade veroorzaakte.

Op de beelden is te zien hoe de man in zijn auto aan het rommelen is en mogelijk een mes vasthoudt. Wellicht gaat het om het 35 centimeter grote mes waar hij de Spaanse politie mee heeft bedreigd. Dit vlak voor hij werd gearresteerd. De Mechelaar zit momenteel in de Spaanse cel.