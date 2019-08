Italiaanse premier Conte treedt af

Giuseppe Conte dient zijn ontslag in als premier van Italië. Dat deed hij in een speech voor de Senaat. Daarmee valt zijn regering, en dat is volgens Conte de schuld van vicepremier Matteo Salvini.

Conte trekt na het debat naar president Sergio Mattarella, die dan aan zet is. Wellicht houdt hij het ontslag nog even in beraad. Hij kan ofwel nieuwe verkiezingen uitschrijven, of opdracht geven om een nieuwe regering te vormen.

Dat zijn regering is gevallen, komt volgens Conte door Lega-boegbeeld Matteo Salvini, die de belangen van hemzelf en zijn partij liet primeren. De premier noemt het “onverantwoord” dat Salvini al na een jaar inzet op nieuwe verkiezingen, en stelt dat Lega “persoonlijke en partijbelangen” volgt.

Daarbij komt dat Salvini zich volgens Conte te veel focust op zijn imago op sociale media. Conte spreekt dan ook van een “belediging” van de regering. “Zijn beslissingen brengen voor ons land ernstige risico’s met zich mee”, waarschuwt de premier ook. Zo zou de Italiaanse economie eronder lijden, en dreigen geplande hervormingen op niets uit te draaien.

Salvini zat er tijdens de toespraak van Conte ijskoud bij, en liet de tirade van de premier over zich heen gaan. Na de toespraak is wel nog een debat van bijna vier uur voorzien, dat begint met een toespraak van Salvini.

Vertrouwen weg

De Italiaanse regering verkeerde al wekenlang in diepe crisis. De kloof tussen de regeringspartners is de voorbije maanden alleen maar gegroeid, onder meer door het migratiebeleid. Lega leek erop uit om de regering te doen vallen en nieuwe verkiezingen uit te schrijven, maar de jongste dagen leek het erop dat Vijf Sterren dat plan verhinder met een doorstart van de regering, met een andere coalitiepartner.

Ook tussen de partijloze Conte en Lega zit het helemaal fout. Zo zei Conte dit weekend nog dat Salvini ‘geobsedeerd’ is door het afsluiten van de havens voor migranten.

Eerder op de dag suggereerde Luigi Di Maio, het hoofd van de Vijfsterrenbeweging, dat het einde van de regering er zat aan te komen. De vicepremier bedankte Conte voor de tijd die hij doorbracht als hoofd van de regering. ‘Om het even wat er gebeurt, het was een eer om samen te werken in deze regering’.