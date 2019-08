De zomer is terug: op naar de 30 graden

Nee, de herfst is nog niet in het land. Na een kille week, keert de zomer straks terug. “We doen er elke dag één à twee graden bij. In de Kempen mogen ze dit weekend 30 graden verwachten”, zegt weerman Frank Deboosere.

Vandaag dinsdag 21 graden, woensdag 22 graden, donderdag 24 graden, vrijdag 25 en in het weekend duwen we nog even door naar de 28 graden. Wat een verschil met de voorbije tien dagen, toen we al blij waren met 18 graden en we die pull alweer uit de kast moesten halen.

Kille wind van over de zee

“Ah, we toeteren te snel dat het te koud is in de zomer”, zegt Frank Deboosere. “Een graad of twee onder het gemiddelde en er is paniek. Oei oei de zomer is voorbij. Terwijl we vroeger zo vaak zomers hadden die tot vier graden onder het gemiddelde zaten. Het getuigt dat we de hete zomers te snel gewoon worden en dat er heel langzaam een klimaatshift bezig is. Maar terug naar de dip van de voorbije dagen: die kwam door de aanvoer van lucht uit het westen, dus van over de zee.”

Die aanvoer is nu stilgevallen. Er is vandaag en de komende dagen amper wind en als die dan toch waait, komt die uit het oosten. Van over land, en dus warmere lucht. Het blijft al zeker droog tot begin volgende week.

Smeren geblazen

Frank Deboosere waarschuwt wel:de UV-index staat op +5. “Dus moet je zeker smeren tegen de zon.” Maar hij stelt ook gerust: “Ja het wordt warm, maar doordat de nachten ondertussen alweer langer zijn, zal het voldoende afkoelen. Dus: ideaal zomerweer.”