Mokerslag voor beleggers: Belgisch topbedrijf in zes jaar tijd van 1,7 miljard naar 90 miljoen euro

Na de publicatie van tegenvallende onderzoeksresultaten heeft het aandeel van het Leuvense biotechbedrijf Oxurion een uppercut vanjewelste gekregen. Op een gegeven moment stond het aandeel ruim 40 procent in het rood. De duik doet terugdenken aan het Jetrea-debacle van Oxurions voorloper Thrombogenics uit 2015. “Beleggen in biotech, het is en blijft risky business.”