Na brand mogen kinderen in Schaarbeek vandaag en morgen niet buiten spelen

Schaarbeek - De rook die dinsdag veroorzaakt is door een brand in een carrosseriebedrijf aan de Leuvensesteenweg in Schaarbeek, bevatte fijn en potentieel giftig stof. Dat meldt de gemeente Schaarbeek. De gemeente heeft een perimeter ingesteld en raadt de mensen in die zone onder meer aan om kinderen vandaag en morgen niet in de tuinen te laten spelen.

De brand in het carrosseriebedrijf werd dinsdagvoormiddag rond 10.00 uur opgemerkt en woedde een deel van de voormiddag. Het vuur is intussen volledig geblust maar heeft wel aanzienlijke schade veroorzaakt aan het gebouw. Zo is een deel van het dak vernield geraakt. De aanwezige wagens konden gevrijwaard worden van de vlammen, al liepen enkele voertuigen wel water- en rookschade op. Vier personen werden naar het ziekenhuis overgebracht omdat ze rook hadden ingeademd.

Omdat de rook van de brand fijn en potentieel giftig stof bevatte, stelde het gemeentebestuur dinsdagvoormiddag ook het gemeentelijk nood- en interventieplan (GNIP) in werking. Daarbij werd de markt aan het Daillyplein ontruimd. Ook stelde de gemeente een veiligheidsperimeter in. Wie in die veiligheidsperimeter aanwezig was tijdens de brand of er woont, krijgt de raad de zool van zijn schoenen met water te poetsen vooraleer zijn of haar woning te betreden, of op zijn minst de woning niet binnen te gaan met de schoenen aan. Kinderen spelen vandaag en morgen best niet buiten en alle terrassen en voorwerpen op die terrassen, worden best gepoetst met water.

Wie brokstukken afkomstig van de brand of dakdelen van het type Eternit in tuinen, binnenplaatsen of terrassen vindt, krijgt de raad ze niet aan te raken maar contact op te nemen met het telefoonnummer 02/244 75 11.