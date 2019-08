Familie wil onderzoek naar ‘accidentele’ dood van Nederlander in Lloret de Mar heropenen na getuigenis: “Man schopte Dewi vol tegen het hoofd”

Een 21-jarige Nederlander werd zwaar in elkaar geslagen voor hij op 20 juli in het Spaanse Lloret de Mar een dodelijke val maakte. Een ooggetuige vertelt in de krant De Telegraaf hoe het er die nacht precies aan toe is gegaan. “Hopelijk zullen we ooit de volledige waarheid kennen”, aldus de familie van de overleden Dewi de Koster (21).

Het overlijden van Dewi de Koster (21) dateert al van 20 juli, maar tot dusver was er nog veel onduidelijkheid over wat er die avond precies met de twintiger uit Haarlem gebeurd is. Een ooggetuige, die zelf contact zocht met De Telegraaf, brengt daar nu verandering in.

Op versiertoer

Het slachtoffer was die bewuste nacht dronken en probeerde enkele meisjes te versieren, maar die wilden volgens de getuige niet weten van zijn avances. Toen hij bleef proberen, kwam een Nederlandse buitenwipper van discotheek Bumper’s bij hem en gaf hem met de vlakke hand een klap in het gezicht.

“Die klap was heel hard, je kon het geluid horen”, aldus de getuige, die op die avond nog met De Koster sprak. “Dewi deinsde achteruit en liep kort daarna weg.” Even later was er nog meer geweld, ditmaal tussen de vrienden van Dewi en een andere groep Nederlanders. Daarbij kreeg de Nederlander opnieuw een harde klap van een buitenwipper.

Schop tegen hoofd

“Toen de bewakers weer in de discotheek waren, liep het alweer uit de hand. Dewi lag op de grond. Iemand nam een aanloop van vier of vijf meter, kwam aangelopen en schopte hem vol tegen zijn hoofd.” De getuige zegt niet te weten of het om een buitenwipper ging of om iemand van de groep waarmee de vrienden van Dewi ruzie hadden.

De jonge Nederlander kon nog rechtstaan en wandelde weg. Vervolgens – het is dan al 5.30 uur – ging hij op een muurtje zitten en viel meer dan vier meter naar beneden. Met de helikopter werd hij nog naar het ziekenhuis in Barcelona gebracht, maar enkele dagen later stierf hij. Op dat moment was hij al even hersendood.

Zware mishandeling

De getuige zegt naar de politie te zullen stappen met zijn verhaal. Volgens een forensisch patholoog had De Koster inderdaad verwondingen die niet alleen door de val veroorzaakt konden zijn. Zo had hij allerlei botten in zijn gezicht gebroken. Op basis van zijn onderzoek vermoedde hij al zware mishandeling.

De familie van Dewi de Koster hoopt dankzij de getuigenis meer te weten te komen over zijn dood. “Hopelijk achterhalen we ooit de volledige waarheid”, zegt zijn zus. “We willen dat het onderzoek wordt heropend.”