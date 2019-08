Is dit een raaf of een konijn? Bizarre optische illusie zaait verwarring

Na de blauwe of gouden jurk, Yanny of Laurel en mysterieuze glimmende benen, breekt het internet haar hoofd over een nieuwe optische illusie. Een Noorse onderzoeker zette beelden online met als enig bijschrift: “Konijnen worden graag over hun snuit geaaid”. Mensen die de beelden op Twitter bekeken, merkten echter iets vreemd en zagen na een tijdje geen konijn, maar een raaf. De video werd duizenden keer bekeken en gedeeld, en verzamelde talloze, verbijsterde reacties.

Hoewel de meesten het erover eens zijn dat het geen konijn is maar een witnekraaf, is het nog niet duidelijk om welk dier het gaat of welke bedoeling achter de video schuilt. Dan Quintana van de Universiteit van Oslo - die de beelden publiceerde - gaf zelf nog geen uitsluitsel.

De man maakte echter wel gebruik van de toegenomen activiteit op zijn Twitteraccount om reclame te maken voor zijn podcast. Daarin spreekt hij onder meer over methodologie en wetenschappelijke communicatie in biobehavioral science, het vakgebied waarin hij onderzoek verricht.

