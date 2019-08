Marouane Fellaini kopt zijn Chinese club Shandong Luneng naar bekerfinale

Marouane Fellaini heeft in zijn eerste seizoen in China meteen de bekerfinale bereikt. De voormalige Rode Duivel haalde het in de halve finale van de Chinese FA Cup met 0-2 van Shanghai SIPG. Fellaini zelf tekende na veertig minuten voor de eerste treffer, een rake kopbal.

Twintig minuten voor tijd deed Zhang Chi de boeken in het Shanghai Stadium helemaal dicht met de 0-2.

Maandag slaagde Yannick Carrasco er met Dalian Yifang niet in de bekerfinale te bereiken. Carrasco en co verloren in eigen huis met 2-3 van Shanghai Shenhua.

De halve finales van de Chinese beker werden in één wedstrijd afgewerkt. De finale zal wel in twee duels worden afgewerkt. Het heenduel wordt afgewerkt op 1 november, de terugwedstrijd op 6 december. Er moet nog bepaald worden welk team thuis begint.