Duizenden Nederlanders willen Britten uitzwaaien op dag van Brexit

Duizenden Nederlanders zeggen op Facebook dat ze op 31 oktober, de dag van de Brexit, de Britten vriendelijk willen uitwuiven vanop een strand. Het evenement lijkt eerder humoristisch van inslag, maar de initiatiefnemer maakt zich sterk dat hij de nodige vergunningen zal krijgen.

Het evenement ‘Gezellig op het strand de Brexit kijken’ werd zaterdag door de 52-jarige Nederlander Ron Toekook op Facebook geplaatst. De bedoeling is om op het strand van de Nederlandse gemeente Wijk Aan Zee samen te komen terwijl aan de overkant van de Noordzee de Brexit plaatsvindt. Er wordt eten en drinken uit verschillende EU-landen beloofd en mogelijk zal er ook muziek zijn. Onder meer de nummers We’ll meet again en Het is stil aan de overkant worden gesuggereerd.

Intussen hebben al 7.400 mensen aangegeven dat ze aanwezig zullen zijn, al valt bij dergelijke Facebookevenementen altijd af te wachten of die mensen ook echt van plan zijn om te komen. Daarnaast geven ook 56.000 mensen aan geïnteresseerd te zijn.

“Sinds gisteren wordt het allemaal wat serieuzer”, zegt Toekook aan het Nederlandse nieuwsagentschap ANP. Hij heeft ervaring met evenementen en verwacht dat een vergunning krijgen niet moeilijk zal zijn.

“Het moet een mooi afscheid worden van een goede vriend die een spannend, maar misschien niet al te slim avontuur aangaat”, vindt Toekook.