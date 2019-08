Facebook laat gebruikers surfgedrag loskoppelen van account

Facebook lanceert ‘Off-Facebook Activity’, dat gebruikers toelaat hun surfgedrag op andere applicaties en websites los te koppelen van hun Facebook-account. “We zullen niet weten welke websites je hebt bezocht of wat je daar hebt gedaan, en we zullen geen data die je loskoppelt, gebruiken om advertenties naar jou te richten op Facebook, Instagram of Messenger”, aldus Facebook. Het bedrijf verwacht dat dit kan wegen op de cijfers, maar oordeelt dat het belangrijker is om mensen de controle over hun data te geven.

Het bedrijf maakt de functionaliteit eerst toegankelijk in Ierland, Zuid-Korea en Spanje. In de komende maanden rolt het bedrijf de tool ook uit over de rest van de wereld.

Via het instrument kunnen gebruikers zien welke data andere apps en websites delen met de sociaalnetwerksite via de commerciële tools Facebook Pixel of Facebook Login. “Stel je een kledingwebsite voor die advertenties wil tonen aan mensen die geïnteresseerd zijn in een nieuwe stijl schoenen”, aldus Facebook in een blogpost. “Ze kunnen Facebook informatie sturen die zegt dat iemand op een bepaald toestel naar die schoenen heeft gekeken. Als die toestelinformatie overeenkomt met iemands Facebookaccount, kunnen we advertenties over die schoenen naar die persoon sturen.”

In ‘Off-Facebook Activity’ kunnen gebruikers de informatie dus loskoppelen en ook beslissen om in de toekomst geen activiteit meer te linken aan zijn of haar account. “We zullen jouw identificerende informatie verwijderen van de data die apps en websites kiezen ons te versturen”, aldus nog het bedrijf.

Belangrijk om op te merken, is dat de gedeelde informatie niet wordt verwijderd. “Niets is echt verwijderd, dit is een ontkoppeling, geen verwijdering”, zegt Stephanie Max, productmanager bij Facebook. “We weten dus wel dat iemand op een ad heeft geklikt, maar weten niet meer wie dat was.” Volgens haar zijn er ook maatregelen getroffen die moeten voorkomen dat de losgekoppelde informatie opnieuw aan een gebruiker wordt gelinkt.

Ook is de tool geen ad-blocker. “Je zal nog steeds advertenties te zien krijgen”, aldus nog Max.

Facebook had de tool vorig jaar aangekondigd tijdens de F8-ontwikkelaarsconferentie. Het duurde een jaar om het instrument te bouwen. Facebook zei daarbij ook advies te hebben gekregen van gebruikers, privacypleitbezorgers, beleidsmakers, adverteerders en de industrie.