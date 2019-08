Tien gemeenten dagvaarden Belgische staat voor onderfinanciering brandweer

De stad Namen en tien omliggende gemeenten dagen de Belgische staat voor de rechtbank omdat die te weinig bijdraagt in de kosten van de brandweer. De federale overheid had zich geëngageerd om de helft van de uitgaven te betalen, maar legt nu maar voor 15% bij, zegt burgemeester van Andenne Claude Eerdekens (PS).

Namen, Andenne en acht andere gemeenten vormen samen de hulpverleningszone NAGE, die een gebied van 235.000 inwoners bestrijkt. “In Andenne horen wij veel klachten over de werking van de hulpverleningszone”, zegt burgemeester Eerdekens. “Als niet alles perfect loopt, komt dat omdat de federale staat haar belofte niet nakomt om de helft van de uitgaven voor haar rekening te nemen. Nu betalen de gemeenten 85%. Dat is niet normaal en daarom is de stad Andenne een proces begonnen tegen de staat. Namen en de andere gemeenten van de zone zijn ons gevolgd.”

Eerdekens heeft zich in het verleden verzet tegen de brandweerhervorming die de hulpverleningszones in het leven heeft geroepen. “Vroeger hadden wij een kleine brandweerdienst die instond voor Andenne, Gesves en Ohey. De bevolking was over het algemeen tevreden over deze nabijheidsdienst”, zegt hij op Facebook.