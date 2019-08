Oppositieleider in Moskou opnieuw tot 10 dagen cel veroordeeld

Een rechtbank in Moskou heeft de lokale oppositieleider Ilja Jasjin dinsdag tot tien dagen gevangenschap veroordeeld. Het is voor de tweede keer op rij dat de 36-jarige politicus tot een straf van tien dagen wordt veroordeeld.

Jasjin heeft zich schuldig gemaakt aan het organiseren van een verboden manifestatie, zo zegt gerechtelijk woordvoerster Xenia Alexejeva aan het Russische persbureau Interfax. Jasjin zit al sinds 29 juli vast. Zondag mocht hij de gevangenis verlaten, maar hij werd al snel weer opgepakt door de politie.

De oppositieleider zegt dat hij om politieke redenen wordt vastgehouden. Hij was een vertrouweling van Boris Nemtsov, die in februari 2015 vlak bij het Kremlin vermoord werd.

Jasjin kan niet deelnemen aan de verkiezingen voor een nieuwe stadsraad op 8 september. Zijn kandidatuur werd, net zoals die van verschillende andere oppositieleden, om formele redenen geweigerd.

In Moskou is de voorbije weken verschillende keren gemanifesteerd voor vrije verkiezingen. In totaal werden al meer dan 2.000 manifesten opgepakt, tientallen mensen raakten gewond. De politie wordt ervan beschuldigd te hardhandig op te treden tegen de manifestanten, maar volgens het Kremlin waren de tussenkomsten van de ordediensten “absoluut gerechtvaardigd”.