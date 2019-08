Kleinzoon blijft in de cel voor moord op grootvader

Geraardsbergen - De 23-jarige Nick A., die ervan verdacht wordt zijn 81-jarige grootvader met een schaar te hebben omgebracht, blijft minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Oudenaarde dinsdag beslist. De advocaat van de verdachte wil voorlopig niet reageren.

Nick A. wordt beschuldigd van moord op zijn grootvader Julien A. (81) en van poging doodslag op zijn grootmoeder Lucille (81). Volgens de speurders zijn er immers ernstige aanwijzingen dat de verdachte ook geprobeerd heeft om zijn grootmoeder te doden.

De gruwelijke feiten gebeurden vorige week woensdagavond. Nadat hij een ijsje had gekocht, trok Nick A. rond 19 uur naar de woning van zijn grootouders in de Stoffelstraat in Moerbeke. Vermoedelijk wou hij geld vragen om drugs te kunnen kopen. Hij was bij de politie gekend voor drugsfeiten. Het kwam tot een discussie tussen grootvader en kleinzoon. Daarop ging Nick A. compleet door het lint en haalde met een schaar verschillende keren uit. Nicks grootmoeder probeerde tussen te komen, maar werd bedreigd. Ze kon naar buiten vluchten en de hulpdiensten alarmeren. Voor grootvader Julien kwam alle hulp te laat. De dader was nog in de woning toen de politie ter plaatse kwam. Hij verzette zicht niet tegen zijn arrestatie.

Lucien A., die in Moerbeke als een lieve en vriendelijk man wordt omschreven, wordt in intieme kring begraven.

