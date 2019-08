“Van Sande heeft pedofiele neigingen niet onder controle”: advocate slachtoffer reageert op eerste getuigenis na veroordeling

Edegem -

“Het is schandalig dat Guy Van Sande zich als slachtoffer gedraagt”, zegt de advocate van een slachtoffer van de in onmin geraakte acteur. Ze reageert daarmee op het interview dat Van Sande uit Edegem dat dinsdag verscheen in ‘Dag Allemaal’. Hij zegt daarin dat hij grenzen heeft overschreden door zijn cocaïneverslaving en zegt dat hij “een personage speelde”. Een pijnlijk interview voor de slachtoffers. “Mijn cliënten zijn verontwaardigd”, aldus de advocate van de stiefdochter van wie hij ook naaktfoto’s maakte, aan regiozender ATV. “Onbegrijpelijk dat hij dat nu nog altijd aandacht zoekt en zich gedraagt als slachtoffer”.