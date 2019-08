Onbekende man slaat jonge vrouw (21) neer in haar eigen voortuin, politie start onderzoek

Brecht -

De politie van de zone Voorkempen is op zoek naar een agressor die maandagavond laat een jonge vrouw uit Brecht aanviel. De onbekende man sloeg de 21-jarige vrouw neer toen ze rond middernacht de poort voor haar huis te sluiten. Toen ze zich omdraaide om weer naar binnen te gaan, merkte ze een man op in de voortuin. Hij sloeg haar neer en zette het op een lopen. Ze raakte lichtgewond en was in shock. De politie kamde dinsdag de buurt uit op zoek naar sporen of afwijzingen. Het motief voor de aanval is niet bekend.